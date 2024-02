Piano cottura a induzione o a gas: quale scegliere?

tradizione e innovazione messi a confronto: come scegliere il piano cottura perfetto

Il cibo per noi italiani è vera e propria cultura. Ecco perché teniamo molto alla nostra cucina e ai fornelli in particolare che sono il luogo dove facciamo avvenire le nostre magie culinarie. La scelta del piano cottura è quindi importante, ma una risposta univoca al dilemma tra gas e induzione non esiste. Proviamo a fare chiarezza.

Piano cottura a gas. Si tratta del più diffuso nelle nostre case. Il piano cottura a gas brucia del GPL o metano per riscaldare le pentole poste sulle griglie in ghisa o acciaio. Questo tipo di fornello si sposa molto bene con le abitazioni in stile tradizionale e sono in genere più economici. Un altro vantaggio è che funzionano con tutti i tipi di pentole, anche quelle in terracotta, ceramica e alluminio. Tuttavia sono poco efficienti perché il calore tende a disperdersi. Inoltre non permettono un controllo fine della fiamma e quindi della temperatura, se non in modelli molto costosi.

Piano cottura a induzione. Ultimamente questa tecnologia si sta diffondendo rapidamente. Tramite una bobina attraversata da corrente, la tecnologia a induzione riscalda il fondo della pentola tramite un campo elettromagnetico. In molti casi si tratta di veri e propri dispositivi smart e connessi che possono comunicare con lo smartphone per poterli controllare in modo più intuitivo, monitorare i consumi e molto altro. Altri vantaggi includono la migliore efficienza consumi ridotti in proporzione dato che viene riscaldata solamente la pentola e la possibilità di regolare in modo fine la potenza. Sicuramente sono molto semplici da tenere puliti, dato che in genere avremo solo un piano realizzato in vetroceramica, senza griglie o altri ostacoli. Purtroppo il costo medio di un piano cottura a induzione è ancora più elevato rispetto alle controparti a gas. Inoltre servono delle pentole apposite, realizzate con leghe ferrose. Quindi potreste dover cambiare anche parte della vostra dotazione con un ulteriore esborso. Infine sono più adatti ad un arredamento moderno piuttosto che ad uno stile tradizionale.

di Alberto Bacchin