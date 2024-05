Fiat si prepara al lancio della nuova Panda ma la famiglia potrebbe allargarsi

Il nuovo modello della Panda della casa torinese debutterà il prossimo luglio nella sua variante elettrica e potrebbe non essere l’unica novità del marchio

Manca sempre meno alla presentazione della nuova Fiat Panda in versione elettrica che verrà svelata il prossimo 11 luglio 2024. Nei piani dell’azienda torinese, però, non rientra solo l’evoluzione dello storico modello. Infatti, come annunciato nello scorso mese di febbraio dall’Amministratore Delegato della Fiat Olivier Francois, l’azienda lancerà sul mercato un modello ogni anno fino al 2027. Lo stesso Francois, a margine del Salone di Ginevra 2024 ha mostrato ben cinque concept che anticipano stile e contenuti della nuova gamma che verrà man mano svelata. Ma andiamo con ordine analizzando come potrebbe essere la prima Fiat Panda interamente elettrica. Conosciuta come la “Mega Panda”, questa nuova generazione sarà leggermente più grande della precedente, con una combinazione di forme squadrate e fluide ispirate alla Concept Centoventi.

Dettagli come le luci anteriori a pixel e il cavo di ricarica avvolgente conferiscono un tocco di modernità. La produzione avverrà in Serbia, destinata al mercato europeo e sudamericano. I nuovi brevetti rivelano un design accattivante, con cinque porte e un portellone verticale. All’interno, la “Pandona” si concentra sulla praticità, con un ampio “tascone” per il passeggero e una plancia dotata di spaziosi vani portaoggetti. Materiali sostenibili come plastica riciclata e bambù saranno protagonisti degli interni minimalisti. La posizione di guida rialzata conferisce un carattere da crossover. La nuova Fiat Panda sorprende anche per gli interni, che prendono ispirazione dal Lingotto, l’iconica sede storica della Fiat. Oltre alla versione completamente elettrica, sono previste varianti a benzina, incluso il motore 1.2 turbo di origine PSA, disponibile anche in versione ibrida. La versione elettrica dovrebbe offrire 113 CV e una batteria da 44 kWh, garantendo un’autonomia di circa 320 km. Le altre concept car anticipate da Fiat coprono una vasta gamma di mercati globali, con modelli progettati sia per l’Europa che per altre regioni del mondo. Il primo di questi modelli è un pick-up, concepito per unire le funzionalità di un veicolo commerciale leggero con il comfort di un SUV. Successivamente, Fiat presenterà la nuova Fastback, destinata a conquistare mercati come l’America Latina, il Medio Oriente e l’Africa. Dopo la Fastback, Fiat introdurrà un SUV di dimensioni maggiori, descritto come una sorta di “Giga-Panda”. Questo suggerisce un’evoluzione della popolare Panda in un modello più grande e più robusto, adatto alle esigenze dei mercati emergenti. Infine, la casa italiana presenterà un concept definito come “Camper”, progettato per connettere le persone con la natura e condividere esperienze all’aria aperta.

Per saperne di più date un’occhiata al nostro articolo dedicato su tuttotek.it.

di Lorenzo Apuzzo