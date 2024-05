Robot da cucina, perché conviene?

I robot da cucina concentrano tantissime funzionalità diverse in un unico strumento, per questo sono molto convenienti.

Frullatore, spremiagrumi, frusta elettrica, planetaria, frullatore a immersione… Un tempo le cucine erano piene zeppe di ingombranti elettrodomestici utilizzati per preparare deliziosi manicaretti. Nonostante questi stiano diventando sempre più compatti, acquistare e gestire molti elettrodomestici può essere complicato. Ecco perché dovreste considerare un robot da cucina. Si tratta di un elettrodomestico multi-funzione, in genere dotato di un motore e diversi tipi di accessori per tritare, affettare, frullare e impastare ma anche cuocere nei modelli più evoluti.

Potrete quindi utilizzare un unico elettrodomestico per realizzare tantissime preparazioni, risparmiando sui costi e sullo spazio. Vediamo quali possono essere alcuni modelli tra i più interessanti.

Bosch MultiTalent 3. Partiamo con le basi. Questo robot da cucina è abbastanza economico, ma integra fino a 50 funzionalità. Grazie alle lame intercambiabili può sminuzzare, grattugiare, frullare, affettare e impastare. Inoltre è dotato di una particolare frusta emulsionante per montare a neve uova e panna. Potete acquistarlo direttamente da qui.

Klarstein Planetaria Professionale. Un elettrodomestico particolarmente indicato per chi ama panificati e dolci. Grazie al motore da 2000W e ai vari tipi di ganci e fruste, potrà gestire ogni tipo di impasto e in quantità molto generose (fino a 2 chili). Inoltre potremo sfruttare tutta questa potenza per frullare con il mixer da 1.5 litri e preparare polpette e insaccati grazie al tritacarne. Trovate tutti i dettagli cliccando qui.

Moulinex Companion XL. Un robot da cucina tutto in uno: prepara, impasta e cuoce. Grazie alle varie lame e accessori può aiutarti a velocizzare tantissime preparazioni, dal taglio agli impasti. Inoltre è dotato di un sistema di cottura intelligente, con un range di temperature che va da 30 a 150 gradi per cucinare qualsiasi tipo di ricetta senza sforzo. L’esborso non è indifferente, ma una volta settato il programma non dovremo far altro che aspettare il nostro delizioso pasto. Un po’ come essere al ristorante! Se volete provare questo piccolo capolavoro di ingegneria culinaria, potete farlo cliccando qui.

Se invece siete curiosi di scoprire altri modelli, consultate la guida completa su tuttotek.it con tutti i migliori robot da cucina per le varie esigenze.

di Alberto Bacchin