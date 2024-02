Niente più barriere linguistiche: ora la traduzione la sentite direttamente in cuffia

Timekettle WT2 Edge una rivoluzione per tutti

Chi viaggia spesso già lo sa: le barriere linguistiche sono ormai il male in questo mondo così globalizzato che ci permette di volare da una parte all’altra del pianeta in una manciata di ore. Non riuscire a comprendersi fra esseri umani senzienti è quanto più di fastidioso chi è costretto a spostarsi possa conoscere. E non basta sapere l’inglese, anche perché difficilmente lo si parla così bene da comprenderlo anche in altre parti del mondo, dove gli accenti marcati falsano pronunce e rendono ancor più difficile la comunicazione di base.

Le Timekettle WT2 Edge vi consentono di tradurre 40 lingue e 93 accenti diversi

E che cosa può aiutarci in questo frangente, oltre ai corsi di lingua?

Ovviamente la tecnologia. Per chi non lo sapesse, esistono auricolari capaci di tradurre simultaneamente e automaticamente il parlato altrui. Un esempio fra queste realtà innovative è la coppia di auricolari Timekettle WT2 Edge, che consente di tradurre in maniera bidirezionale ben 40 lingue e 93 accenti diversi, per una comunicazione senza intoppi e il superamento delle già citate barriere linguistiche.

Sono compatibili sia con iOS sia con Android e, tramite l’ apposita applicazione scaricabile dagli store, si possono personalizzare le impostazioni di traduzione e di visualizzare, direttamente sullo schermo del vostro smartphone, le traduzioni simultanee di parole che magari potreste esservi persi nel corso della conversazione.

Oltre a essere terribilmente utili sono anche veramente molto alla moda, con un deisgn minimalista e armonioso.

L’unico difetto? Forse il prezzo ancora un po’ troppo alto, ma è innegabile che questo sarà il futuro delle traduzioni linguistiche: semplicità e immediatezza a portata d’orecchio.

Per maggiori informazioni trovate la recensione completa delle Timekettle WT2 Edge sul sito di tuttotek.it, cliccate qui!

di Marta Gravina