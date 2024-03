Smartphone usati? Conviene, ma attenzione

Acquistare uno smartphone usato può essere molto conveniente, ma rischioso. Ecco alcuni consigli per non essere truffati

Acquistare uno smartphone usato permette di risparmiare parecchi soldi, aiuta l’ambiente e vi consente di entrare in possesso di telefoni di fascia alta allo stesso prezzo di quelli di fascia bassa. Ma a volte alcuni furbetti potrebbero tentare di vendere una fregatura. Ecco alcuni consigli pratici per evitarla!

Usare negozi affidabili.

Nonostante i prezzi della compravendite tra privati siano più convenienti, conviene affidarsi a dei negozi (anche online, date un’occhiata qui) specializzati, specialmente per dispositivi molto costosi. Questi negozi, oltre a controllare lo stato del telefono prima di rivenderlo, offrono spesso anche un periodo di garanzia. Negozi di elettronica come MediaWorld vendono usato garantito.

Controllo visivo.

Ovviamente, il primo passo è fare un controllo visivo del dispositivo. Controllate graffi allo schermo o alla camera e la stabilità dei tasti. Portatevi una SIM e provate ad avviare il dispositivo. Verificate che non ci siano difetti al display, avviate la fotocamera e provate a fare una telefonata. Per un test più approfondito provate ad aprire molte app insieme: il telefono deve rimanere reattivo e non bloccarsi.

Controllo hardware.

Ci sono cose che gli occhi non vedono, ma possiamo fare affidamento su app specializzate come Doctor Plus. Queste app eseguono una serie di test e segnalano eventuali malfunzionamenti. Una cosa importante è verificare lo stato della batteria: se fosse deteriorata, avremo una durata della ricarica molto breve.

di Alberto Bacchin