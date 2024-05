Hyundai Kona Full Electric: sfida elettrica senza compromessi

La nuova Kona si pone ai vertici dei SUV full-electric: scopriamola grazie alla nostra prova su strada

Nel panorama automobilistico in continua evoluzione, dove la sostenibilità e l’innovazione sono le parole chiave, la Hyundai Kona Full Electric emerge come un faro luminoso, pronta a guidare il cambiamento verso un futuro più verde e intelligente. Questo SUV elettrico rivoluzionario non è solo un mezzo di trasporto, ma un’esperienza di guida senza compromessi, che coniuga prestazioni eccezionali, comfort premium e tecnologie all’avanguardia.

Hyundai ha deciso di rinnovare la sua Kona a partire dal design, allargandone le proporzioni e ammorbidendo ancora di più le forme. Il frontale è minimalista e maggiormente arricchito dalle Pixelated Seamless Horizon Lamp che ne migliorano non solo l’estetica, ma anche l’aerodinamicità complessiva. Rinnovati anche gli interni “living”, progettato per massimizzare lo spazio, è arricchito da tecnologie smart promettenti e all’avanguardia, mostrate su due schermi da 12,3 pollici. E lo spazio interno riflette anche l’esterno, ovviamente: il passo è stato aumentato di 6 cm, a beneficio maggiormente dei passeggeri posteriori, e di un vano bagagli piuttosto generoso ed espandibile fino a 1300 litri.

Hyundai Kona Full Electric si presenta con un motore da 218 CV, che va da 0 a 100 km/h in 8 secondi, e un’autonomia di guida fino a 454 km nella motorizzazione con la batteria da 65,4 kWh, garantendo viaggi lunghi e senza preoccupazioni. Disponibile anche l’opzione Eco Pack, che include cerchi in lega da 17’’ e interni realizzati con materiali sostenibili, che garantiscono un valore aggiunto anche in termini di prestazioni.

La prova su strada, effettuata dai ragazzi di tuttotek.it (qui l’articolo completo per saperne di più!) ha fatto emergere risvolti interessanti e che potrebbero far gola agli amanti della guida elettrica. Oltre alla sensazione di comfort garantita da sospensioni che assorbono qualsiasi irregolarità dell’asfalto e dall’insonorizzazione dell’abitacolo, la Hyundai Kona Full Electric è una macchina potente che offre una guida piacevole, rapida e sicura. Una sicurezza garantita da una tenuta di strada eccezionale, supportata dal sistema ESP forse un po’ troppo invasivo, ma che d’altronde fa solo il suo lavoro.

Insomma, la Hyundai Kona Full Electric è un SUV all’avanguardia che riesce a unire prestazioni eccezionali, comfort premium e tecnologie innovative. Dall’autonomia lunghissima, alla guida dinamica, alla praticità degli interni spaziosi: gli amanti della guida elettrica non potranno farne a meno.

di Marta Gravina