Cinque consigli per regolare il consumo dei termosifoni

Sebbene il freddo faccia ancora fatica ad arrivare, specialmente nel centro e sud Italia, l’abbassamento delle temperature ha costretto moltissimi italiani a ricorrere, come è consuetudine, all’accensione dei termosifoni. Il comfort è imprescindibile, questo è certo, ma è importante anche fare scelte consapevoli e adottare comportamenti responsabili per evitare consumi eccessivi e, quindi, far lievitare i costi in bolletta. E proprio con quest’obiettivo vi diamo cinque consigli!

1. Manutenzione

Per legge è obbligatorio effettuare due tipi di controlli periodici dell’impianto di riscaldamento (caldaia e termosifoni): la manutenzione e il controllo dei fumi. Specialmente la prima è fondamentale per mantenere efficiente l’impianto e, dunque, contenerne i consumi e i costi di funzionamento.

2. Termostato

L’utilizzo di un termostato permette di programmare e regolare automaticamente la temperatura degli ambienti in base agli orari giornalieri. Si può, ad esempio, abbassarla quando non si è in casa o durante la notte, quando, insomma, è meno necessario avere temperature più alte.

3. Isolamento e infissi

Riscaldare una casa non ben isolata è molto più difficile ed energeticamente dispendioso. Assicuratevi soprattutto che gli infissi siano di un buon isolamento termico, sia per evitare che il calore immesso venga disperso sia per evitare che sia il freddo ad entrare da fuori. Potete anche ricorrere a tapparelle, persiane o tende pesanti, che schermano maggiormente dall’ingresso di aria fredda. Sarebbe importante anche valutare la coibentazione del tetto, una tecnica utilissima per isolare quanto più possibile l’abitazione sia d’inverno sia d’estate.

4. Ostacoli

Forse il consiglio più banale, ma evitare che davanti ai termosifoni siano presenti ostacoli e che, quindi, il calore emesso possa irradiare uniformemente l’ambiente circostante è di fondamentale importanza. Togliete dunque mobili di qualsiasi tipo, ma soprattutto… non stendeteci davanti la biancheria.

5. Nuove tecnologie

Da qualche anno ormai, è obbligatorio installare le nuove caldaie a condensazione, caratterizzate da un miglior rendimento energetico. Si può anche pensare alle pompe di calore aria-acqua o altri sistemi ibridi con impianti solari, ad esempio, tutti sistemi di nuova tecnologia che permettono di ottenere le stesse prestazioni a un minor consumo energetico. Se avete un sistema di riscaldamento relativamente nuovo, potete pensare di applicare alcune migliorie, come una centralina automatica, che protegge la caldaia dagli sbalzi di potenza.

di Marta Gravina