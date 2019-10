Futuro in salute: mille studenti a lezione. Sabato visite gratuite

Sessualità responsabile, prevenzione delle dipendenze ma anche tanto sport e corretta alimentazione: anche per la terza mattina di attività con le scuole, Futuro in Salute ha fatto il pienone. Oggi, giovedì 3 ottobre, un migliaio di studenti di medie e superiori hanno partecipato ai laboratori a cielo aperto allestiti sul Pubblico Passeggio.

Da domani (venerdì 4 ottobre) le attività si aprono alla cittadinanza, sempre sul Facsal.

Alle 16.00 è previsto uno spettacolo dedicato alla corretta igiene delle mani, ideato dagli operatori di Pediatria e di Casa Morgana e interpretato dai Clown Dottori.

Subito dopo, alle 16.30, Anna Chiara Farneti racconterà la peculiare esperienza di cantoterapia che da anni svolge in Neonatologia all’ospedale di Piacenza. Intervengono il primario del reparto Giacomo Biasucci e la coordinatrice Roberto Re.

Alle 18 la giornalista Antonella Lenti conduce un affascinante incontro con la scrittrice Giuseppina Torregrossa. Il dialogo parte dall’omonimo romanzo dell’autrice siciliana (La conta delle minne) per arrivare a parlare di una terribile malattia che può colpire le donne nella loro femminilità: il tumore al seno. Intervengono Dante Palli, direttore della Breast Unit, e Romina Cattivelli, presidente di Armonia Odv.

Sabato 5 ottobre il Pubblico Passeggio diventa, insieme, ospedale e una casa della salute. La giornata è dedicata a visite, controlli e iniziative di sensibilizzazione dedicate alla popolazione. Ambulatori e attività saranno aperti dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Sul Pubblico Passeggio (lato via Alberici) sarà creata una piazzetta della Salute in cui sarà possibile fare un percorso di valutazione personalizzato del proprio reale stato di salute: alcuni posti sono ancora disponibili e potranno essere prenotati direttamente all’ingresso della tensostruttura dedicata.

Nella giornata sono previste anche tante attività collaterali. Si potrà assistere a 7 cooking show, a partire dalle ore 10. Dopo una dolce esibizione di un gelatiere associato a Coldiretti, si comincia alle 11 con Riso venere con crema di funghi, zucca bertina e ricotta al limone: l’esibizione è curata dalle foodblogger Milena Gardella e Daniela Sippi. Alle 12 si prosegue con pollo con pesto di pomodori secchi con Elena Broglia. Alle 15 lo chef Lilt propone alle mamme salutari e golose idee per la merenda. Proseguono Milena Gardella e Daniela Sippi (alle 16) con la Cheesecake light al sapore d’autunno. Torna quindi lo chef Lilt con un cooking show sulla pizza (ore 16.45). Chiude Paola Mazzocchi con le Tartellette del “cavolo”.

Il dipartimento di Salute mentale propone un laboratorio di mindfulness, percorso di riduzione dello stress attraverso pratiche di meditazione mutuate da antichissime tradizioni buddiste. Alle 10.00 e alle 15.30 istruttrici di corsi basati su questa tecnica proporranno semplici attività per chi desidera apprendere un modo diverso di affrontare lo stress.

Nell’angolo movimento, si potrà provare il Nordic walking (attività motoria di rieducazione posturale e tonificazione), partecipare all’attività di risveglio muscolare, allo yoga e alla zumba con la palestra Mercurio. Alle 10 e alle 15 sono previste due camminate con partenza da piazza Cittadella (di fronte a palazzo Farnese). Si passeggia in compagnia, con visita a luoghi di interesse o eventi, fino a raggiungere il Pubblico passeggio.

Tante anche le attività per i bambini. Nello stand dell’associazione Coda Bianca e Code Nere si impara a comunicare correttamente e in sicurezza con Fido. Alle 14 e alle 15.45 lo chef Lilt Pierluigi Pellegri propone un laboratorio didattico per i bambini. Medici, infermieri, operatori e Clown Dottori di Casa Morgana propongono un Giocosoccorso, per conoscere tutti i segreti del Pronto soccorso dei bambini? I piccoli sono invitati a venire con il loro bambolotto, per curarlo insieme agli operatori.

Nell’angolo Mamma e bimbo (Aspettare, nascere e crescere) sono in programma 4 incontri con i professionisti su altrettanti temi di interesse: alimentazione in gravidanza, le scelte del parto, la dimissione dopo il parto e il rientro a casa e le vaccinazioni mamma e bimbo.

La giornata si chiude in musica con un concerto alle 18 di The DeeKay, band di chirurghi ospedalieri. Alle 19 i Cani Della Biscia faranno una breve apparizione per una canzone inedita dedicata allo screening e alle 19.15 si esibisce il gruppo del 118, gli Stereococchi.