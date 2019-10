Il piacentino Lorenzo Morelli tra i “top scientist” a livello internazionale

Dal microbiota intestinale, con il prof. Lorenzo Morelli, alla cardiologia, fino alla ricerca contro i tumori, l’eccellenza dell’Università Cattolica di Piacenza in tutte le sedi dell’ateneo è in prima linea nel mondo scientifico: sono ben 24 i ricercatori targati Università Cattolica classificati “top scientist” secondo uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Plos Biology.

La rivista stila un elenco di oltre 100mila scienziati di livello mondiale , un database di tutti i migliori ricercatori raggruppati per 22 settori scientifici e 176 materie, e “quotati” sulla base di un nuovo criterio di valutazione composto da vari parametri, tra cui il numero di pubblicazioni dello scienziato, l’impact factor delle riviste su cui ha pubblicato e il numero di citazioni (ovvero il numero di volte che il ricercatore è stato citato in altri studi), anno per anno e per tutto il periodo della carriera. Il database e l’indice di misura sono stati sviluppati alla Stanford University, in California.