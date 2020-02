Domani scuole chiuse: “Nessuna allarme, solo precauzionale”. Verso la sospensione di tutti gli eventi pubblici

L’allerta coronavirus è altissima anche a Piacenza e provincia, dove si profila un fine settimana senza eventi pubblici, per evitare l’aggregazione di più persone, riducendo così il rischio di contagio.

Entro breve, al termine della riunione in corsa in prefettura, dovrebbe arrivare l’ufficialità della chiusure di tutte le scuole piacentine di ogni ordine e grado.

Non solo: potrebbe arrivare presto anche lo stop a tutte le attività pubbliche, in primis la Zobia di Fiorenzuola e gli incontri programmati in città (ad esempio alcuni laboratori per le famiglie nel Museo di scienze naturali di via Scalabrini).

Le autorità hanno preso questa decisione non perché ci sia una situazione di allarme nel nostro territorio (come invece avvenuto nella zona di Codogno), ma in via precauzionale.

