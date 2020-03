Carabinieri, altri rinforzi. In servizio 10 militari del Reggimento Lombardia

Per far fronte all’emergenza Coronavirus, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, continua ad alimentare la capacità operativa del Comando provinciale Piacenza.

Oggi, 27 marzo, sono arrivati dieci militari di rinforzo provenienti dal 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano. I nuovi arrivati resteranno in servizio fino al 5 aprile.

In merito al concorso per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri, l’Arma fa sapere in una nota che il termine di presentazione delle domande on-line di partecipazione è stato prorogato al 15 aprile.

Resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande – 26 marzo 2020 – la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione.

Le attività e le prove concorsuali previste dal bando di concorso, cui i candidati avrebbero dovuto sostenere “con riserva”, sono state sospese fino al 16 maggio.

Nei prossimi giorni verrà comunicato il nuovo cronoprogramma dell’iter concorsuale.

Le informazioni sono a disposizione sul sito www.carabinieri.it