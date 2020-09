Confapi Industria, oggi finisce l’era-Camisa. Ponginibbi il successore

Confapi Industria Piacenza vivrà oggi una giornata storica: dopo otto anni al timone, caratterizzati da una costante crescita, Cristian Camisa lascerà la presidenza provinciale, pur restando un punto fermo dell’associazione a livello nazionale (attualmente è vicepresidente) e regionale (presidente).

“Non mi ricandido alla guida di Confapi Industria Piacenza – ha spiegato il presidente Camisa – perchè dopo otto anni ritengo concluso il mio lavoro. Lascio un’associazione mai così forte e rappresentativa, abbiamo creato un grande gruppo dirigente e sono fiero di vedere tantissimi imprenditori che stanno partecipando alla vita associativa, desiderosi di dare il proprio contributo. Oggi siamo un punto di riferimento del tessuto industriale piacentino”.

Il testimone sarà raccolto da Giacomo Ponginibbi, attualmente componente della giunta di presidenza.

L’elezione avverrà al culmine della sedicesima assemblea generale, in programma dalle 16.00 a Palazzo Gotico con la parte privata, riservata agli associati.

Dalle 18.00 spazio all’evento pubblico, naturalmente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

“Quest’anno l’assemblea si terrà in modalità “ibrida”: ci sarà infatti la possibilità sia di partecipare, in sicurezza, fisicamente, sia di seguirla “a distanza” attraverso un collegamento in tempo reale – spiega il direttore Andrea Paparo – il salone di Palazzo Gotico è molto ampio: tuttavia per garantire il pieno rispetto delle norme anti-assembramento abbiamo previsto distanziamento rigoroso, oltre al numero limitato le presenze rispetto agli anni scorsi”.

La parte pubblica dell’assemblea sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Editoriale Libertà (https://www.facebook.com/editorialeliberta).