La piacentina Samanta Zabarella nominata da Mattarella “Alfiere del lavoro”

La ventenne borgonovese Samanta Zabarella è stata invitata al Quirinale dove ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Alfiere del Lavoro. La cerimonia avrebbe dovuto tenersi un anno fa ma, causa pandemia da Covid, è stata rimandata sino ad oggi, 26 ottobre. “Mi sono talmente emozionata, e con me anche gli altri giovani che sono stati premiati, che non ricordo nemmeno bene tutti i dettagli. Il presidente Mattarella – aggiunge Samanta – ha commentato la ripresa dell’economia e parlando dei Cavalieri del lavoro ha fatto un parallelo con noi, dicendo che noi rappresentiamo la continuità. Per me è un motivo di maggiore responsabilizzazione e di arricchimento personale”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà