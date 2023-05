Cattolica, 75 borse di studio da 4mila euro per gli studenti di Scienze agrarie

Sono 40 le borse di studio, del valore di 4mila euro ciascuna e rinnovabili per due anni accademici, a disposizione degli studenti immatricolati al primo anno di uno dei corsi di laurea triennale della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, nella sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica, istituite con il sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi.

Per partecipare al bando occorre inviare la domanda di ammissione al concorso all’indirizzo [email protected] entro lunedì 19 giugno 2023, insieme alla copia della pagella del penultimo anno della scuola superiore di secondo grado e alla copia dell’Isee 2023 del nucleo familiare di appartenenza.

A queste si aggiungono altre 35 borse di studio, sempre del valore di 4mila euro ciascuna e grazie al contributo della medesima Fondazione Invernizzi, rinnovabili per un anno accademico, che verranno assegnate agli studenti immatricolati al primo anno di uno dei corsi di laurea magistrale della facoltà che fu fortemente voluta dal fondatore dell’Università Cattolica, padre Agostino Gemelli. In questo caso è necessario inviare la domanda di ammissione al concorso allo stesso indirizzo entro venerdì 14 luglio 2023, corredata dall’autocertificazione degli esami sostenuti nel corso della laurea triennale e dalla copia dell’Isee 2023 del nucleo familiare di appartenenza.

“La facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali ha rinnovato costantemente i contenuti della propria attività scientifica e didattica, dando vita anche a una azienda agraria sperimentale, un laboratorio di analisi sensoriale, una cantina, un mini-caseificio e un noccioleto sperimentale”, sottolinea il preside Marco Trevisan. “La nostra attività ci vede partecipare a numerosi progetti di ricerca competitivi finanziati da istituzioni pubbliche e da privati». Quest’anno, nel 70esimo anniversario sia della fondazione della sede piacentina dell’ateneo sia della facoltà, “insieme al generoso contributo della Fondazione Invernizzi lanciamo per il prossimo triennio un piano di borse di studio per tutti i nove corsi di studio della Facoltà, di cui 4 completamente erogati in lingua inglese”, conclude Trevisan. “Intendiamo con questo piano festeggiare i 70 anni ma anche lanciare un segnale di attenzione per le famiglie dei nostri studenti, in questo particolare momento di congiuntura economica sfavorevole”.

