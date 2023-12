Malnutrito e con il collare a strozzo: pitbull liberato, proprietari denunciati

“Era malnutrito, legato a una cortissima catena con un collare a strozzo, che in alcuni Comuni è proibito”.

Così le Guardie Enpa descrivono le condizioni in cui era detenuto, in un’abitazione nella zona di Mortizza, un pitbull.

L’intervento delle guardie zoofile ha posto fine a questa situazione, portando al sequestro dell’animale, custodito al canile municipale, e denunciando i proprietari alla Procura per maltrattamento e detenzione non compatibile con l’etologia dell’animale.

La segnalazione era arrivata da vari cittadini della frazione piacentina, impietositi.

La catena, il collare a strozzo, nessun riparo dalle intemperie, nessuna carezza, legato in uno spazio angusto, costretto a dormire tra i suoi stessi escrementi. “Al nostro arrivo – racconta il Capo Nucleo dell’Enpa, Michela Bravaccini – cercava di venirci vicino per farsi accarezzare, ma desisteva perché strangolato”.

Sul posto anche la Polizia Locale di Piacenza chiamata in supporto dalle Guardie Enpa per tutelare la loro sicurezza. Al trasporto di Artù ha provveduto l’associazione Aisa.

La documentazione è ora al vaglio della Procura della Repubblica.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ