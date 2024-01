Cau, già 3mila accessi in cinque settimane. Donini: “Sono punto di riferimento”

Sono stati poco meno di 3mila gli accessi complessivi ai Cau (Centri assistenza urgenza) del Piacentino dalla loro apertura: 2.676 al Cau di Piacenza, aperto dal 4 dicembre, e 309 a quello di Bobbio, aperto il 1° dicembre. Nella prima settimana di gennaio sono stati 525 a Piacenza e 63 a Bobbio.

Sono i dati resi noti dalla Regione Emilia-Romagna, nella quale complessivamente gli accessi nei 19 Cau sono stati 33.923 dalle aperture (con date differenti).

“I nuovi dati – sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – confermano che i Cau stanno diventando un punto di riferimento per i cittadini per le prestazioni urgenti di bassa criticità. La riorganizzazione dell’emergenza urgenza ha intercettato un bisogno delle nostre comunità e siamo certi che, grazie al lavoro dei professionisti impegnati nei Cau e nella Continuità assistenziale, i Cau diventeranno presto un luogo di cura sempre più in sintonia con i territori”.