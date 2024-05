Parola d’ordine rivoluzione: così Aston Martin annuncia il nuovo motore V12 insieme alla rinnovata Vanquish

La casa inglese con sede a Gaydon va alla conquista del mercato delle supercar annunciando il restyling della Vanquish animato dal nuovo motore turbo V12

Nell’era dei sempre più presenti motori a impronta elettrica, Aston Martin decide di puntare sui propulsori turbo, annunciando il ridisegnato V12 da 835 CV che vedremo sul prossimo modello della Vanquish, anch’essa totalmente rivista. Aston Martin ha annunciato con orgoglio il lancio del nuovo motore V12 destinato ad alimentare la rinnovata Vanquish, segnando un capitolo epocale nella storia della prestigiosa casa automobilistica britannica. Questo nuovo propulsore, oggetto di una rivoluzionaria riprogettazione, promette di elevare le prestazioni e il lusso dell’iconica Vanquish a livelli senza precedenti. Dopo un attento e mirato lavoro di ingegneria, il motore V12 è stato potenziato per erogare una straordinaria potenza di 835 cavalli e una coppia massima di 1.000 Nm. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una serie di avanzate soluzioni tecnologiche, tra cui l’impiego di turbocompressori ad alta velocità e bassa inerzia, candele di accensione e iniettori di carburante di ultima generazione. Ciò che rende ancora più speciale questo nuovo V12 è il suo esclusivo destino: sarà riservato unicamente ai modelli più esclusivi e a disponibilità limitata di Aston Martin.

La sua prima apparizione sarà sulla prossima Vanquish, destinata a sostituire la celebre DBS (l’ultimo modello la DBS 770 Ultimate) come ammiraglia Gran Turismo del marchio. Questa scelta sottolinea l’impegno di Aston Martin nel mantenere viva la tradizione dei motori a dodici cilindri, anche in un’epoca in cui la mobilità elettrica sta guadagnando sempre più terreno. Il debutto ufficiale del nuovo motore è atteso nel modello Vanquish del 2024, con ulteriori dettagli tecnici e prestazionali che verranno svelati in occasione del lancio. In conclusione, la nuova Aston Martin Vanquish si prepara a stupire gli appassionati di auto sportive di lusso con il suo design iconico, le sue prestazioni straordinarie e la sua esclusività senza compromessi. Dunque, nell’attesa di ammirare la prima auto elettrica del brand inglese, nello specifico un SUV che verrà presentato nel 2026, Aston Martin punta ancora con forza e decisione sul motore biturbo.

di Lorenzo Apuzzo