Senza assicurazione e revisione: 7 auto sequestrate e 53 multe

La Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure, ha intensificato i controlli stradali con particolare riguardo al fine settimana. L’azione di controllo ha interessato l’obbligo della copertura assicurativa dei veicoli, dove sono stati posti sotto sequestro sette autovetture risultate circolare senza la prescritta copertura. Analogamente l’attività ha riguardato la prescritta revisione periodica dei veicoli, a seguito dei quali sono state rilevate 53 sanzioni per omessa revisione periodica di autocarri ed autovetture.

multe nel piacentino

La presenza di pattuglie sul territorio, in orari dove maggiormente si concentrano un maggior flusso di veicoli circolanti, ha portato a sanzionare 2 automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Nel primo caso un automobilista è stato fermato sulla via Emilia a Pontenure mentre effettuava manovre pericolose e da controllo effettuato risultava essere positivo all’alcol test, veniva quindi ritirata la patente e trasmessa comunicazione di reato alla Procura della Repubblica per il tasso alcolico rilevato.

Nel secondo caso una pattuglia ha fermato un automobilista che procedeva a zig zag in Comune di Podenzano; anche in questo caso la patente veniva ritirata e trasmessa alla Prefettura di Piacenza, il mezzo di proprietà veniva sequestrato per la successiva confisca e veniva trasmessa comunicazione di reato alla Procura della Repubblica di Piacenza a merito del tasso alcolico rilevato.