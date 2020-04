Per la prima volta a Piacenza i guariti sono più dei morti. Ancora 116 in terapia intensiva

Per la prima volta dall’esplosione dell’emergenza Coronavirus, nella nostra provincia il numero complessivo delle persone guarite supera quello dei decessi: 761 contro 759. “E’ un dato simbolico – spiega il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino – che ovviamente ci fa sperare di aver intrapreso definitivamente la direzione giusta. Il prossimo passaggio significativo, per cui però occorrerà attendere ancora diversi giorni, sarà quando i guariti supereranno i contagiati. Tra l’altro, con il potenziamento del sistema dei tamponi, è prevedibile che il numero degli infetti crescerà nella prossima settimana, senza però che si debba creare alcun allarme”.



I NUMERI

I piacentini morti, stando ai dati aggiornati a questa mattina, sono 746, tenendo conto di coloro che si sono arresi al Covid-19 negli ospedali della provincia o in quelli delle altre città che accolgono nostri pazienti. A questi, vanno aggiunti 13 decessi di cittadini lodigiani avvenuti a Piacenza. Il totale è dunque di 759.

I guariti clinicamente, ossia coloro che non presentano più sintomi, sono attualmente 347, mentre sono saliti a 414 (+55 rispetto a ieri) i guariti in modo definitiv,o cioè con esito negativo di due tamponi consecutivi. Totale: 761.

I MALATI

Attualmente, sono 2.487 i piacentini ufficialmente malati, ossia con sintomi da Covid-19. Di questi, 1.973 sono a casa, mentre 524 sono ricoverati: 116 in terapia intensiva (30 a Piacenza, 86 in altre città della regione), 398 in altri reparti (378 in strutture piacentine, altri 20 fuori provincia)

ANALISI DEI DECESSI

Il Covid-19 è letale soprattutto per le persone anziane: tre piacentini su quattro che hanno perso la vita per il Coronavirus avevano tra i 70 e i 90 anni. E in quasi tutti questi casi l’infezione ha compromesso un quadro clinico che presentava patologie pregresse.

La conferma di quanto sostengono da sempre epidemiologi e virologi arriva dai dati statistici su contagi e decessi nella nostra provincia forniti dalla Regione Emilia Romagna e aggiornati al 14 aprile. Il 67% riguarda maschi e il 33% femmine.

Il 73,4% aveva tra i 70 e gli 89 anni, il 12,7% più di 90 anni, il 13,1% tra i 50 e i 69 anni. In due casi sono morti piacentini che avevano tra i 30 e i 39 anni, tre i decessi tra i 40 e i 49 anni. Il Coronavirus non ha invece fatto vittime sotto i 30 anni.

L’ANALISI DEI DECESSI E DEI CONTAGIATI IN PROVINCIA DI PIACENZA

ANALISI DEI CONTAGI

Per quanto riguarda il totale di casi positivi nella nostra provincia accertati grazie al tampone il 55% riguarda uomini e il 45% donne.

Anche in questo caso i più esposti al contagio sono i pazienti dai 50 anni in su. Il 38,2% sono persone che hanno tra i 70 e gli 89 anni. Virus contagioso anche per coloro che hanno tra i 50 e i 69 anni: 34,9%. Infine 13 i contagiati tra i 10 e i 19 anni e 12 da zero a 9 anni.

In base a questi numeri il tasso di letalità del Coronavirus a Piacenza sarebbe del 24,4% (contro il 9,9% italiano). Ma si tratta di un dato “fuori scala” in quanto il numero dei positivi non tiene conto di persone che sono state contagiate, ma non sottoposte al tampone per verificarne la positività.