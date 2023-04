Arriva Speedstorm: Topolino e la banda Disney si sfidano su quattro ruote

Dopo oltre un anno dal suo annuncio, Gameloft ha finalmente lanciato Disney Speedstorm, la risposta della House of Mouse a Mario Kart ed emuli vari. Non che Nintendo si possa dire preoccupata, in questo momento: il suo ultimo gioco della serie è stato lanciato quasi nove anni fa, eppure continua a vendere come il pane. Se non altro, con Disney Speedstorm ci sarà più concorrenza, e le prime impressioni sono molto positive.

Il free to play di Gameloft – ora disponibile solo in accesso anticipato acquistando il Founder Pack, ma presto entrerà nella sua forma di accessibilità totale – ha avuto carta bianca sui personaggi e i brand da utilizzare, ed ecco infatti che tra i piloti e i circuiti disponibili al lancio, che aumenteranno poi in futuro con il supporto stagionale, si trovano volti noti dai più disparati mondi. Sulley e Mike Wazowski salgono a bordo dei loro quattro ruote direttamente dalla città di Mostropoli, Mulan corre a tutta velocità sulla Muraglia Cinese, Capitan Jack Sparrow scende dalla Perla Nera e inizia a gareggiare sui kart. Non mancano poi i grandi classici come Topolino, Paperino e Pippo, oltre ovviamente a molti altri personaggi.

Anche i tracciati, splendidamente evocativi, rifletteranno la grande varietà di mondi e storie raccontate da Disney nei suoi 100 anni di esistenza, proprio come le musiche che accompagneranno le gare. Il Monte Olimpo di “Hercules” è scintillante e sfavillante, il castello de “La Bella e la Bestia” si trasforma magicamente in un circuito tra i suoi corridoi e le sconfinate ale, il tutto accompagnato da remix delle più celebri canzoni e brani delle varie colonne sonore – persino i cartoni animati in bianco e nero sono stati giustamente omaggiati. Proprio come Square Enix ha fatto con Kingdom Hearts, anche Speedstorm diventa uno scatolone per contenere i ricordi, frutto di quella magia che solo Disney sapeva dare ai suoi grandi capolavori.

Il lavoro svolto da Gameloft, un tempo specializzata esclusivamente nel settore mobile, appare davvero importante, ed è naturale pensare che la stessa Disney, che da un po’ di tempo ha ritrovato l’amore per i videogiochi, voglia fare di Speedstorm un’ottima piattaforma per il futuro. Oltre alle classiche gare con power-up à la Mario Kart, in Speedstorm sono incluse numerose modalità extra come ad esempio Floating Objects, variante che richiede una certa dose di abilità e destrezza per ottenere i bonus, e Fog Challenge, pensata per i grandi appassionati in quanto sia la minimappa che lo stesso tracciato saranno oscurati. Non mancano poi alcune funzionalità particolari come Support Crew: tantissimi altri personaggi Disney, sotto forma di gettoni, possono essere sfruttati come equipaggio del pilota principale, aumentando le sue statistiche attraverso numerose combinazioni.

La data per il debutto in free to play non è ancora nota, ma non dovrebbe mancare molto. Nel caso non possiate fare a meno di voler provare Disney Speedstorm, il gioco è disponibile in accesso anticipato su Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X e S, Switch e Pc attraverso l’acquisto del Founder Pack, che garantisce inoltre alcuni bonus per gli eventi stagionali. Il primo di essi è già partito: la Stagione 1 è dedicata al capolavoro Pixar “Monsters & Co”.