Da Paperopoli a Topolinia, le carte piacentine a tema Disney del fumettista Faccini

I personaggi più amati dell’universo Disney ci sono tutti. Topolino è il re di spade, Zio Paperone altro non poteva essere che il re di denari, Paperoga il tre di bastoni, mentre a Gastone è toccata la “Polla”, l’asso di denari. Adesso non resta che giocare – a scopa, briscola e tresette – con le nuove carte piacentine d’autore realizzate dal fumettista “Disney” Enrico Faccini che sabato 16 novembre le ha presentate al pubblico in occasione della seconda edizione di Goticomics, la due giorni di fumetti e cosplay promossa dall’associazione Ora Pro Comics nella galleria del centro commerciale Gotico.

“Si tratta di un’iniziativa che mi è stata proposta dalla Panini e a cui ho accettato subito con orgoglio e molto piacere – spiega il ligure Faccini -. Dopo le carte napoletane e quelle francesi, realizzate da altri fumettisti, non potevano mancare quelle piacentine”.

da paperopoli a topolinia

E nel mazzo, unico nel suo genere, non potevano mancare Paperino e Paperina, la strega Amelia, Pippo e i componenti della banda Bassotti, Gambadilegno e perfino Eta Beta e Macchianera.

“Si è cercato di associare i personaggi alle carte in maniera uniforme – spiega Faccini – i “cattivi”, che poi cattivi non sono mai, a un determinato seme, i buoni a un altro”.

Insieme ai protagonisti più importanti di Topolinia e Paperopoli c’è anche qualche personaggio secondario come Plottigat, “il cugino di Gambadilegno, la mente maldestra dietro le sue malefatte che finiscono sempre per ritorcerglisi contro”.

come averlo

Il set completo di 40 carte, con un pratico astuccio per custodirle, è acquistabile nelle edicole in abbinamento al numero 3598 di Topolino, al prezzo di 9 euro e 90, o direttamente agli stand di Goticomics che proseguirà anche oggi.