“Che classe!”, partita la fase due con nuovo tema: “La tua canzone preferita”

Nuova classifica oggi tra le pagine del quotidiano Libertà e sul sito www.liberta.it: continuano ad aumentare i punteggi delle classi concorrenti, e anche il numero delle classi che partecipano al nostro gioco. Ricordiamo che per votare è necessario cliccare sul banner nella home di Libertà, registrarsi e poi scegliere la propria classe preferita: per ogni utente, un solo voto al giorno da elargire ai concorrenti. Qui trovate anche il regolamento completo del gioco.

Da ieri è iniziata la seconda fase del nostro gioco, che ci porterà a metà percorso: per le prossime due settimane quindi un nuovo tema ed un nuovo codice ci terranno compagnia!

Gli elaborati

Per ottenere più punti, ecco su quale tema dovrete concentrare le vostre idee e la vostra immaginazione: per queste due settimane, ovvero fino alle 23.59 del 14 novembre, gli elaborati ci racconteranno “Qual è la tua canzone preferita”. Le regole sono sempre quelle: è necessario inviare gli elaborati in formato digitale all’indirizzo [email protected]; ogni elaborato vale 5 punti, per un totale massimo di 50 punti per ogni classe ogni due settimane; gli elaborati devono essere riconducibili ad una singola classe, non ad un’intera scuola

Il bonus Biffi

Novità anche in casa Biffi, con il nuovo codice che vi permetterà di aumentare di ben 3 punti il vostro voto giornaliero, portando il valore di ogni voto a 4 punti: per ottenerlo è necessario visitare la Galleria Biffi Arte di via Chiapponi oppure Biffi Gusto a San Rocco al Porto.

Anche in questo caso il codice sarà valido solo fino al 14 novembre, quindi affrettatevi e non perdete neanche un minuto!

CHE CLASSE – Classifica 2 novembre 2020