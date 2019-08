Palazzo Farnese e Kronos: musei cittadini pieni di turisti a Ferragosto

Positivo riscontro per l’apertura straordinaria dei Musei Civici di Palazzo Farnese nella giornata di Ferragosto. Lo dice l’assessore al turismo Jonathan Papamarenghi, sottolineando la buona affluenza di piacentini e di turisti ai musei Kronos del Duomo.

“Ho potuto incontrare numerosi turisti che, anche sulla scorta della promozione fatta per gli ultimi eventi cittadini, hanno voluto passare il Ferragosto nella nostra città. Il turismo però non è solo patrimonio da mostrare – aggiunge – ma anzitutto accoglienza, pertanto ringrazio quegli esercenti e quelle attività che nonostante il giorno di festa hanno garantito un servizio che tra l’altro, mi hanno detto, ha avuto un buon riscontro. Il 2020 per Piacenza sara un anno di grande impegno in cui dovremo essere tutti pronti, ricettivi ed accoglienti”.

Nel concludere, Papamarenghi ha rilevato la positiva disponibilità dei collaboratori di Palazzo Farnese che “ben consci che lavorare nel turismo significa spesso lavorare quando gli altri si riposano”.

