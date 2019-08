Caccia agli affari, domenica 1 settembre è tempo di Sbaracco estivo

Molti piacentini stanno per fare rientro in città al termine delle vacanze estive, quello appena iniziato è un weekend di controesodo e sulle autostrade è previsto il bollino rosso. La prima domenica post ferie, il 1° settembre, potrà rappresentare l’occasione per dedicarsi allo shopping; capi di abbigliamento, calzature e accessori saranno disponibili a prezzi scontati: va in scena infatti lo Sbaracco estivo nei negozi del centro di Piacenza. Dalle 8 alle 24 del 1° settembre sono previsti divieto di sosta e di circolazione nelle vie interessate dalla manifestazione commerciale che ogni anno, a marzo e settembre, coinvolge migliaia di visitatori.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE nelle seguenti vie, piazze o parti di esse:

•Via Garibaldi (tratto via Illica – Largo Battisti)

•Corso Vittorio Emanuele (tratto Pubblico Passeggio – Piazza Cavalli)

•Via Calzolai (tratto Piazza Grida – Via Mentata e tratto Vicolo Manzini – Vicolo S.Ulderico)

•Via Cavour (tratto Piazza Cavalli – Via Roma)

•Via Chiapponi

•Via Daveri

•Via Felice Frasi

•Via Legnano

•Via Pace (tratto Piazza Duomo – Vicolo Tarocco)

•Via S. Antonino

•Via San Donnino

•Via San Giovanni (tratto Corso V. Emanuele – Vicolo dei Cavalli)

•Via San Siro (tratto Corso V. Emanuele – accesso Park Politeama)

•Via Sopramuro

•Via Medoro Savini

•Via XX Settembre

•Via Romagnosi (tratto Via Carducci – Piazza Duomo)

•P.zza Duomo;

dall’osservanza di tale divieto sono esonerati residenti, dimoranti, proprietari ed utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, nonché i mezzi di soccorso, i quali potranno, in relazione alle fasi della manifestazione, percorrere, con la massima cautela, i tratti interessati dal presente divieto;

•l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su entrambi i lati delle carreggiate nelle seguenti vie, piazze o parti di esse:

•Corso V. Emanuele (tratto Viale Palmerio – Stradone Farnese)

•Piazza Duomo

•Stradone Farnese (tratto Corso Vittorio Emanuele – civico 5)

•Via Felice Frasi 41

•Via Chiapponi

•Via Cavour (tratto Piazza Cavalli – intersezione Via Roma/Borghetto)

•Via San Donnino

•Via Pace (fronte civico 6)

•Via Medoro Savini

•Via Legnano.