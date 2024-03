Shopping: domenica 10 marzo torna lo Sbaracco, limitazioni al traffico

Torna domenica 10 marzo a Piacenza lo Sbaracco, ovvero l’appuntamento finale dei saldi. Una giornata di shopping che coinvolgerà 80 negozi e che è stata presentata in conferenza stampa nella mattinata di giovedì 7 marzo. L’iniziativa era stata rimandata di una settimana a causa delle condizioni meteo avverse.

Le limitazioni al traffico – Per consentire lo svolgimento in sicurezza dello “Sbaracco” che segna la fine dei saldi invernali, nella giornata di domenica 10 marzo si renderanno necessarie alcune limitazioni al traffico.

Dalle 6.30 alle 20, sarà istituito il divieto di circolazione – con la sola eccezione di

residenti e dimoranti, che potranno percorrere i tratti interessati in entrambe le

direzioni di marcia, con la massima cautela – nel tratto di via Cavour tra piazza

Cavalli e via Roma, in via Daveri, via Legnano, nel tratto di via Romagnosi tra via

San Giuliano e piazza Duomo, in via XX Settembre, via Pace, via Chiapponi, via

Calzolai (nei tratti tra via Illica e via Mentana, tra via Lampugnani e via

Sant’Ulderico), in via Sopramuro, via San Donnino, via S. Antonino, corso Garibaldi

(tra via Illica e largo Battisti), nel tratto di via San Giovanni tra corso Vittorio

Emanuele e il civico 10/a, nei tratti di corso Vittorio Emanuele tra viale Palmerio e

Stradone Farnese, tra via Venturini e piazza Cavalli, nel tratto di via San Siro tra

corso Vittorio Emanuele e l’accesso al parcheggio Politeama, via Felice Frasi, via

Medoro Savini, via Carducci, via Illica, piazza Cavalli, vicolo Edilizia, vicolo del

Pavone e piazza Duomo.

Le linee del trasporto pubblico locale potranno circolare lungo le direttrici Stradone

Farnese – via Venturini e via Taverna – piazza Borgo in direzione di via Castello.

Varrà per tutti, dalle 6 alle 20 di domenica 10, l’istituzione del divieto di sosta con

rimozione forzata su entrambi i lati nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra viale

Palmerio e Stradone Farnese), nel tratto di Stradone Farnese tra Corso Vittorio

Emanuele e il civico 5, in piazzetta Grida, piazza Duomo, via Cavour (tra piazza

Cavalli e l’incrocio con via Roma – via Borghetto), via Chiapponi, via Felice Frasi,

via Legnano, via Pace, via San Donnino, via Medoro Savini.