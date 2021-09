Super saldi di fine stagione, al via lo Sbaracco. L’evento clou domenica 5 settembre

Da oggi fino all’11 settembre un centinaio di negozi del centro di Piacenza aderiscono allo Sbaracco, l’ormai tradizionale appuntamento con i super sconti di fine stagione.

Tra i commercianti c’è chi si aspettava di più dalla stagione estiva e chi invece è rimasto soddisfatto. L’auspicio della categoria, è che prima del cambio armadio per la stagione autunnale, i piacentini approfittino dei ribassi speciali di fine stagione.

Il clou dell’evento è previsto domenica 5 settembre con il classicissimo “fuori tutto” e gli stand direttamente in strada, ma negli altri giorni le occasioni si potranno comunque trovare all’interno dei negozi.

L’iniziativa è promossa da Confcommercio Piacenza e dall’associazione “Vita in centro” con il Comune di Piacenza e con Confesercenti, Cna e Camera di Commercio.

