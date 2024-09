Dopo il rinvio, lo Sbaracco in centro storico registra il tutto esaurito

Dopo il rinvio della scorsa settimana causa maltempo, lo “Sbaracco” nel centro storico di Piacenza ha registrato il tutto esaurito. Fin dalla mattina le strade si sono riempite di gente a caccia dell’ultimo affare, degli sconti conclusivi della stagione estiva ormai agli sgoccioli.

I negozi hanno esposto i loro stand con costumi, magliette, sandali, vestiti leggeri, scarpe bianche e accessori da mare e da campagna.

Non di solo abbigliamento vive l’uomo, pardon la donna perché la parità di genere riguarda più o meno tutti gli ambiti, ma lo shopping inevitabilmente è femmina.

E gli uomini eccoli, fuori dai negozi, ad aspettare pazienti le fidanzate-mogli-amiche-sorelle-madri intente all’ennesimo acquisto.

A “sbaraccare” la mercanzia anche i negozi di casalinghi, di accessori per la casa, le profumerie e le erboristerie. Aperti anche bar e pubblici esercizi perché, dopo tanti acquisti, non si può non ristorarsi un attimo.