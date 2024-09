Sbaracco, “avviso di rinvio tardivo per i clienti” e i negozianti aprono le attività

Sbaracco rinviato, ma non per tutti. Gli “irriducibili” hanno alzato le saracinesche dei negozi: per qualche ora, prima che la pioggia prendesse il sopravvento, hanno esposto i cartelli di sconti. Per molti l’avviso del rinvio della manifestazione è arrivato tardi: troppo per avvertire i clienti della chiusura e così si è preferito tenere aperto. Del resto diversi piacentini non hanno rinunciato al giro in centro.

“La comunicazione è stata tardiva non tanto per noi, ma soprattutto per la clientela – spiega Paola Giovannacci dal suo negozio di biancheria e costumi in via Sopramuro – e allora ho pensato comunque di tenere aperto, almeno alla mattina. Domenica prossima non so se parteciperò allo sbaracco, tendenzialmente no”.

Anche in largo Battisti Paola Muselli ha scelto di alzare la serranda: “Per i clienti era corretto esserci – spiega – noi abbiamo deciso di aprire perché la comunicazione di rinvio è stata fatta tardi. Chiaramente ci saremo anche domenica prossima per lo sbaracco ufficiale”.

Nella sua libreria di via San Giovanni, Sara Marenghi attende i clienti: “Avevamo già preparato tutto nel locale a fianco, non avevo voglia di disallestire per poi riallestire in vista di domenica prossima” ammette.