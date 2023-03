Dopo i segnali postivi dei saldi invernali arriva lo sbaracco: 80 negozi coinvolti

Tutto pronto per la nuova edizione dello sbaracco che ritorna di domenica per abbracciare cittadini e turisti tra le vie del centro di Piacenza. Un evento che sa di speranza dopo i buoni risultati dei saldi invernali e i segnali di ripresa manifestati in risposta alla coda pandemica e ai rincari di luce e gas. Lo Sbaracco invernale vedrà la partecipazione di 80 esercenti – lo stesso numero dell’anno scorso – che proporranno prezzi particolarmente vantaggiosi con l’esposizione della merce anche all’esterno dei negozi dalle 8.00 alle 20.00.

“Vogliamo valorizzare le vie e le attività della nostra città – il commento di Simone Fornasari, assessore al Commercio del Comune di Piacenza -. Non possiamo dimenticare tutto quello che abbiamo passato e le grandi difficoltà che hanno messo in ginocchio la rete commerciale. Oggi presentiamo un appuntamento fisso per la città nato dalla proficua collaborazione tra Comune e associazioni di categoria”. Per quanto riguarda le chiusure dei negozi in centro storico Fornasari annuncia l’avvio di un percorso volto a trovare strumenti concreti utili al rilancio dell’intera rete commerciale”.

Per Fabrizio Samuelli direttore Confesercenti Piacenza, “è una situazione difficile, ma è necessario il contributo di tutti per sperare in un futuro più sereno. Per ripartire bisogna investire in formazione e nell’affiancamento dei nuovi imprenditori”. Anche Gianluca Barbieri, direttore provinciale di Confcommercio vede il bicchiere mezzo pieno: “I saldi invernali sono andati bene – spiega -. Abbiamo notato una ripresa netta rispetto al 2020 e al 2021; anche il settore della moda ha avuto buoni risultati e questo fa buon sperare”.

Secondo Enrica Gambazza, direttore di Cna Piacenza “lo sbaracco è un’iniziativa che ci aiuterà a tornare alla normalità tanto attesa”. Del suo stesso avviso Anna Lusa di Iscom group ed Eugenia Maserati dell’associazione Vita in centro: “Lo sbaracco segna la fine dei saldi, un’ottima occasione per tutte le attività coinvolte e per i cittadini”.