Tanti piacentini a caccia di affari per lo Sbaracco. In via Cavour negozi penalizzati

Il tradizionale appuntamento con lo Sbaracco di fine estate ha portato molto piacentini in centro città. Oltre settanta sono le attività che hanno aderito a questa undicesima edizione estiva, realizzata dal Comune in collaborazione con Unione Commercianti, Confesercenti, Cna e Iscom Group.

Abbigliamento in particolare, ma anche oggettistica e dischi in vinile: tutti a caccia dell’affare imperdibile o solamente desiderosi di fare un passeggiata.

In mattinata un disguido ha coinvolto gli esercenti di via Cavour: la via non era stata chiusa e non erano stati posizionati i divieti di sosta, per cui diversi negozi non hanno potuto avere un banchetto sulla strada.

