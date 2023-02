Sbaracco, l’appuntamento con il “fuori tutto” a Piacenza è domenica 5 marzo

L’appuntamento è ormai una consuetudine per i piacentini: al termine dei saldi di fine stagione arriva lo Sbaracco. L’evento, molto atteso da commercianti e cittadini, è in programma domenica 5 marzo. Lo Sbaracco invernale, giornata in cui gli esercenti propongono prezzi particolarmente vantaggiosi coinvolgerà il centro storico con la formula nota, quindi con l’esposizione della merce anche all’esterno dei negozi dalle 8.00 alle 20.00.

L’evento organizzato da Unione Commercianti con la collaborazione del Comune di Piacenza.