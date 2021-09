Centro affollato per il “Fuori tutto”. Lo Sbaracco prosegue fino all’11 settembre

La formula del “Fuori tutto” ha riempito il centro storico di Piacenza. Domenica 5 settembre, giornata clou dello Sbaracco iniziato il primo del mese e in calendario fino all’11, ha conquistato i piacentini che hanno affollato le vie centrali della città dove i commercianti hanno esposto la merce con i super sconti.

A beneficiarne sono stati in particolare i negozianti delle vie più centrali come via XX Settembre e Corso Vittorio Emanuele mentre alcuni esercenti delle zone più defilate hanno lamentato un afflusso inferiore.

L’iniziativa è stata promossa da Confcommercio Piacenza e dall’Associazione Commercianti Vita in Centro in collaborazione con il Comune di Piacenza e gli altri soggetti che compongono la cabina di regia del commercio cittadino (Cna, Confesercenti e Camera di Commercio).

In via Roma è tornato il mercatino del rius organizzato dall’Associazione Quartiere Roma, in collaborazione con Comune di Piacenza e Confcommercio. Per tutto il giorno la via si è tinta di vari colori e sapori grazie alle 50 bancarelle che hanno proposto prodotti vintage, oggettistica, libri e tanto altro. Il mercatino del riuso di via Roma tornerà ogni prima domenica del mese fino alla fine dell’anno, questi i prossimi appuntamenti: 3 ottobre, 7 novembre e 5 dicembre.

