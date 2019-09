Lo YouTuber Federico Clapis sarà l’ospite speciale di “Arte in circolo”

Il famoso YouTuber Federico Clapis sarà l’ospite speciale della quinta edizione di “Arte in circolo”. La manifestazione giovanile, organizzata dal gruppo giovani di Piacenza Musei in collaborazione col Comune di Piacenza e l’associazione Diciottotrenta e gli Amici dell’Arte, si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre in una cornice d’eccezione: palazzo Farnese.

La prima giornata partirà alle 10 con l’esposizione promossa dal collettivo di architetti “Una nuova generazione” e una conferenza tenuta promossa dall’Ordine degli architetti. Alla sera, dalle ore 21 fino alle 24, le porte della cittadella viscontea si apriranno per una notte all’insegna della musica e dell’arte, durante la quale l’artista Fabio Guarino si cimenterà in una performance di live painting all’aria aperta, seguendo il tema centrale dell’evento: “Geometrie segrete”.

Domenica, a partire dalle 10, verranno invece aperti in via eccezionale i sotterranei di palazzo Farnese per una mostra artistica a cura di pittori e fotografi. Al termine della giornata si svolgerà la prima edizione del premio istituito dalle associazioni Piacenza Musei, Diciottotrenta e Amici dell’Arte, dal titolo “La cultura che piace”: un riconoscimento simbolico volto a gratificare le personalità che si sono particolarmente distinte in ambito culturale. Le targhe verranno consegnate a Stefano Pronti, vicepresidente di Piacenza Musei e già direttore dei Musei civici di palazzo Farnese, e a Francesco Clapis, youtuber e artista italiano di fama nazionale.