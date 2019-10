“Absentia”, due mesi di eventi per celebrare l’architetto Moretti

Da sabato 12 ottobre e sino al 3 dicembre il liceo scientifico Respighi sarà al centro di una serie di eventi riuniti sotto il titolo “Absentia”, per valorizzare i progetti dell’architetto Luigi Moretti, archistar del razionalismo italiano novecentesco, progettista dello storico edificio di via Genova, recentemente vincolato dal ministero per l’interesse artistico e monumentale.

Realtà virtuale per scoprire il progetto originale, ma anche siti web, un paesaggio sonoro che riprodurrà un dialogo tra Moretti e una studentessa, disegni originali, e tanto altro saranno visibili al liceo aperto al pubblico nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì dalle 15 alle 18 e alla Galleria Biffi.

Si partirà sabato 12 ottobre con un convegno al Respighi.

Al progetto e al suo catalogo hanno lavorato sessanta studenti.