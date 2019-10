Torna la mostra “La Nostra Terra”, dedicata quest’anno agli alpini

L’occasione non poteva essere più ghiotta con migliaia di alpini in città e così “Piacenza e le sue Valli” non se l’è lasciata sfuggire. Il sodalizio rinnova la proposta di valorizzazione delle nostre bellezze catturate dall’occhio di tanti fotografi attivi in città e in tutta la provincia. Torna la mostra di promozione territoriale “La Nostra Terra”, seconda edizione, ad opera di numerosi autori che hanno già esposto i loro lavori a Palazzo Farnese nei mesi scorsi, stavolta lo fanno a beneficio soprattutto delle penne nere, che sono pur sempre turisti d’eccezione.

La mostra, che comprenderà 80 foto, sarà inaugurata sabato 19 ottobre alle 9.30 all’interno della Galleria d’Arte di Palazzo Paveri Fontana su Corso Garibaldi, ma con ingresso della mostra da vicolo Sant’Ilario n.4. L’esposizione resterà aperta per il week end, domenica inclusa, ma su richiesta potrà essere prolungata anche nei giorni successivi. Sabato sarà visitabile dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 21 e fin che ci saranno visite. Domenica si replica con gli stessi orari.

