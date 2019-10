Innovazione, due milioni dalla Regione. “Puntare su progetti di qualità”

Due milioni di euro sono a disposizione delle piccole medie aziende dell’Emilia Romagna per la presentazione di progetti incentrati sull’innovazione. Il bando della Regione scade il 18 dicembre. Alla sede di Confindustria Piacenza si è tenuto un incontro di approfondimento. Le piccole medie imprese rappresentano il 90% del tessuto industriale emiliano romagnolo. “Due milioni di euro sono pochi per una regione come l’Emilia Romagna” hanno specificato i relatori che invitano a presentare progetti di qualità con la possibilità di avvalersi dell’aiuto dei poli di ricerca Leap per energia e ambiente e Musp macchine utensili e sistemi di produzione.

