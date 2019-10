Non solo in tazzina: a “Pronto in tavola” come cucinare con il caffè

Caffè non solo da bere, ma anche (e soprattutto) da accompagnare a piatti salati, dolci o stuzzichini. Stasera, alle ore 20.30, i telespettatori di Telelibertà potranno scoprire diverse ricette, idee e preparazioni con protagonisti i chicchi presenti in ogni casa. “Il caffè nel piatto”, infatti, è il titolo della puntata di “Pronto in tavola”, il format in onda ogni giovedì sul canale 98 o 598 del digitale terrestre.

La chef piacentina Debora Saccardi, affiancata dalla conduttrice Laura Fregoni, illustrerà la tecnica per servire una sfogliatina con feta, cipollotti e caffè, nonché i maltagliati al caffè con ragù di carne e un filetto di merluzzo al profumo di caffè e patate arrosto. Come sempre, non mancheranno le curiosità. Un esempio? Il caffè è la bevanda più diffusa dopo l’acqua, infatti ogni giorno al mondo se ne consumano quasi 1,6 miliardi di tazze.

Il programma andrà in replica venerdì alle ore 12.30.

Sul sito Liberta.it, è possibile sfogliare e consultare tutte le ricette finora trasmesse su “Pronto in tavola”, trovando preziosi consigli per mettersi ai fornelli e stupire amici o parenti.