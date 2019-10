Mercato del mercoledì in piazza Cavalli: stop alle auto tra largo Battisti e via Cavour

Il mercoledì mattina, tra largo Battisti e via Cavour, le auto non potranno più circolare. Lo ha deliberato la giunta comunale di Piacenza. Partirà dal 30 ottobre la sperimentazione del provvedimento di interdizione al traffico veicolare – pubblico e privato – di piazza Cavalli, nella mattinata del mercoledì, dalle 8.40 alle 13, in concomitanza con il mercato cittadino. La decisione parte dalla richiesta in tal senso pervenuta dalle associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio.

“Gli orari individuati per la sperimentazione – si legge nella delibera – consentono di garantire il rispetto degli obiettivi del trasporto pubblico locale e contestualmente garantire maggior sicurezza per il mercato nelle ore di sua maggiore affluenza”.

“Dopo aver fatto le dovute verifiche con gli uffici comunali e Seta – commenta l’assessore al Commercio, Stefano Cavalli – siamo giunti alla definizione di un provvedimento che potrà sicuramente migliorare le condizioni del mercato e la sicurezza degli operatori e dei clienti. Grazie all’orario individuato, inoltre, non subiranno modifiche le linee del trasporto pubblico nei momenti di ingresso e di

uscita degli studenti dalle scuole cittadine”.