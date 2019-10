Fornire beni e servizi, Marco Livelli di Jobs parla di servitization

Fornire servizi in aggiunta ai prodotti. E’ il concetto di servitization, ovvero il passaggio dall’offerta di beni a quella di sistemi integrati. Un approccio evolutivo, introdotto negli anni ’80 e sviluppato e arricchito in tre decenni fino ad arrivare, in alcuni casi al concetto di industry as a service. Ovvero l’industria come un servizio.

Un argomento importante per le imprese, e per chi, un domani sarà chiamato a lavorarci: gli studenti di economia dell’università Cattolica di Piacenza. Per illustrare loro come funzionano le aziende del futuro e trasmettere la testimonianza delle aziende contemporanee, Marco Livelli, membro del board di Ffg Europe, la controllante di Jobs – ha tenuto una lezione incentrata proprio sul processo di servitization.

Livelli ha spiegato anche quali valori sono necessari al giorno d’oggi per entrare nel mondo del lavoro.