Poesia e arte tra occidente e Islam: Francesca Bocca Aldaqre ad Artshow

Francesca Bocca Aldaqre è la protagonista della trasmissione Artshow che andrà in onda stasera alle 21 su Telelibertà (in replica domani, mercoledì, alle 9.30 e alle 17.10) e inaugura una serie di ritratti al femminile. La studiosa piacentina, che insegna all’Istituto italiano di Studi Islamici di Milano, intervistata dalla giornalista Patrizia Soffientini, parla dei punti di collegamento tra la poesia e l’arte occidentale e quella islamica, in un affascinante arabesco di influenze, di contaminazioni. Senza dimenticare la dimensione dell’attualità, del dialogo sociale che ci interroga sulla ragioni della convivenza. La ricercatrice ha esplorato anche la figura di Johann Wolfgang von Goethe firmando un recente volume per La Nave di Teseo: “Sotto il suo passo nascono i fiori. Goethe e l’Islam” insieme a Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore italiano convertito all’islamismo. Si parla anche di arti visive, là dove l’Occidente insegue l’immagine e l’Islam oppone un’astrazione che diventa preghiera. La studiosa, con un linguaggio chiaro e avvincente, affronta molte sfumature di un confronto di grande attualità fra culture che si completano a vicenda.

