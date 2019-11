Testate studentesche, i nomi dei vincitori della scuola di giornalismo

Obiettivo Terra del Marcora di Cortemaggiore grazie ai voti dei lettori, Il Calimero, Lo Scartafaccio e Teodolite Slang per la giuria tecnica: sono queste le testate studentesche vincitrici nella edizione 2019 di Scuola di Giornalismo, l’iniziativa di Crédit Agricole e Libertà.

Le premiazioni (assegnate anche menzioni speciali a Il Buco, The Mente e Vite) si svolgeranno stamattina in occasione del Meeting annuale che dalle 8 porterà le 15 redazioni piacentine al Campus di Crédit Agricole di via San Bartolomeo.