Il Piano Urbano per la mobilità approda in commissione, Ztl verso l’ampliamento

Una Zona a traffico limitato (Ztl) più ampia e nuove aree pedonali (Ap). Sono solo alcuni dei numerosi interventi – realizzabili nel breve, medio e lungo periodo – proposti all’interno del Pums 2030, il Piano urbano per la mobilità sostenibile che domani approda in commissione dopo oltre un anno di gestazione per l’avvio del percorso di partecipazione che porterà prima all’adozione e successivamente all’approvazione.

L’ampliamento dell’attuale ZTL riguarda tre nuovi settori: via Benedettine e vicolo del Guazzo, via Imperatrice Angilberga, vicolo Cortazza, piazza della Cittadella; via Borghetto, via S. Bartolomeo.

SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IL SERVIZIO COMPLETO