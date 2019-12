“Sulle tracce di Stefano Fugazza”, anteprima della mostra in sant’Ilario

Verrà inaugurata venerdì 13 dicembre alle 17.30 in Sant’Ilario la mostra “Sulle tracce di Stefano Fugazza. Vita, idee e gusto di un intellettuale innamorato di Piacenza”, che celebra Stefano Fugazza, storico direttore della Galleria Ricci Oddi e appassionato d’arte.

Questa mattina l’apertura in anteprima, per mostrare le 60 opere esposte, suddivise in due filoni principali. Una mostra che inevitabilmente ha dovuto essere integrata con una sezione su Klimt e promossa dal Comune di Piacenza.