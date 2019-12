Provincia: viabilità e scuole, in corso opere per 27 milioni euro

In occasione dei tradizionali auguri natalizi con la stampa locale, il presidente della Provincia Patrizia Barbieri ha mostrato un video dedicato all’attività svolta nell’anno che sta per concludersi. “La Provincia è un ente strategico ma il bilancio in chiaroscuro – ha dichiarato Barbieri -. Noi abbiamo una grande fortuna perché qui ci sono delle professionalità e una passione per il territorio davvero ammirevole. Questa è merce rara da tenere stretta. La Provincia è strategica perché consente di fare squadra. Con mille difficoltà il nostro ente ha raggiunto importanti risultati grazie al senso di responsabilità che ci fa lavorare tutti insieme a prescindere dal colore politico”. All’incontro erano presenti i consiglieri delegati e i dirigenti dell’ente di via Garibaldi.

Il presidente Barbieri ha aggiunto che il fabbisogno reale richiederebbe 34 milioni di euro per la messa in sicurezza di strade e ponti. Attualmente sono in corso cantieri per 27 milioni di euro tra viabilità ed edilizia scolastica. Per le scuole, frequentate da 12.200 studenti, sono previsti cantieri per 15 milioni di euro.

I direttori di Libertà, Telelibertà e Liberta.it, Pietro Visconti e Nicoletta Bracchi hanno sottolineato la concretezza della Provincia. L’incontro è terminato con il tradizionale brindisi.