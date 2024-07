Il programma della giunta Tarasconi va in consiglio. Lega: “Ritardi sull’ospedale”

Sviluppare il servizio di pre e post-scuola con la presenza di educatori professionali affiancati dai volontari Auser con una quota mensile a carico delle famiglie pari a 20 euro al mese. Avviare il censimento degli impianti sportivi per consentire la programmazione della loro riqualificazione, a partire dal progetto per il Polisportivo. Rendere visitabili virtualmente le botteghe storiche di Piacenza attraverso le piattaforme digitali del Comune. Proseguire le verifiche per la fattibilità della bretella di connessione tra il parcheggio di viale Malta e via XXIV Maggio. Concludere il regolamento che introduce la figura degli ispettori ambientali come volontariato civico per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Inaugurare entro settembre una nuova comunità per minori gestita da Asp.

Sono alcuni punti programmatici contenuti nel Dup, il documento politico con cui la giunta Tarasconi fissa gli obiettivi da qui ai prossimi anni: l’atto è approdato oggi (29 luglio) nel consiglio comunale di Piacenza, in una seduta che – per la seconda volta consecutiva – si è aperta con un’iniziale assenza nella maggioranza del numero sufficiente di eletti presenti per garantire l’approvazione degli atti.

Il Dup è stato illustrato in un intervento-fiume di oltre quaranta minuti del vicesindaco Marco Perini, contestato fin da subito dalla consigliera Patrizia Barbieri – capogruppo della civica di centrodestra – perché “non ha dato risposte ai dubbi emersi nella precedente commissione, ma ha solo ripetuto quanto scritto nel documento”.

DIBATTITO

Dai banchi della minoranza, Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) ha accusato il centrosinistra di “stasi nell’attività amministrativa“, dato che quest’ultima sarebbe basata “solo sull’ordinaria amministrazione, come lo sfalcio del verde e la manutenzione dei bagni”. Poi l’affondo: “L’annuncio in pompa magna del recupero dell’area ex Acna si scontrerà con la realtà, come per la pratica di piazza Cittadella, perché occorrerà affrontare il nodo delle porzioni private del grosso terreno in via Tramello. Chi provvederà alla bonifica?” ha detto l’esponente di centrodestra. Pure l’ex sindaca Barbieri si è soffermata sull’ex Acna: “Il Comune avrebbe dovuto acquisire dal privato le porzioni private da bonificare”.

Luca Zandonella (Lega) ha aggiunto: “Due anni fa il sindaco Tarasconi aveva detto che il cambio di area voluto per il nuovo ospedale di Piacenza non avrebbe comportato una perdita di tempo, eppure si attende ancora l’approdo in aula della pratica per l’utilizzo del nuovo sito individuato. Il Dup specifica che la conferenza dei servizi sulla futura struttura sanitaria ha fatto emergere la necessità di altri tasselli nell’iter burocratico, come lo studio preliminare ambientale e la verifica preventiva dell’interesse archeologico. E forse non a caso, i trenta giorni a disposizione dei cittadini per presentare le loro osservazioni – ha concluso l’esponente del Carroccio – sono entrati in vigore ad agosto, nel pieno dell’estate, rischiando di scoraggiare la partecipazione”.

Anche Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha incalzato la maggioranza sui “tempi allungati” per il nuovo ospedale di Piacenza, in seguito – a detta della minoranza – della modifica urbanistica predisposta dalla giunta Tarasconi, con il passaggio dall’area 6 voluta dall’ex amministrazione Barbieri all’area 5 che si trova tra la tangenziale e il quartiere Farnesiana.

Pronta la replica di Boris Infantino (Pc Coraggiosa): “Questa amministrazione privilegia la programmazione invece del risultato immediato. E c’è stata proprio la scelta politica di assumere un numero considerevole di dipendenti per dare una nuova linfa al Comune, in controtendenza rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ex Acna – ha aggiunto Infantino – il Comune provvederà all’esproprio delle parti private e poi alla loro bonifica”. E Tiziana Albasi (Pd) ha rimarcato “l’importanza delle nuove assunzioni nell’ente” per dare concretezza ai punti del Dup. Sempre dai banchi della maggioranza, Gianluca Ceccarelli (Pc Oltre) ha evidenziato che “la giunta Tarasconi si distingue come amministrazione del fare“, ripercorrendo in particolare le azioni dell’assessorato al Commercio e marketing, nonché la “volontà di trovare un punto di equilibrio tra lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale tramite la proposta del Pug”.