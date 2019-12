Grande successo per “Che classe!”; su Libertà la classifica definitiva

Terza edizione da record per Che Classe!, il gioco promosso da Editoriale Libertà per aiutare le scuole piacentine. Sono stati infatti più di 220.000 i tagliandi arrivati in redazione, insieme a 1.225 elaborati, sviluppati sui 4 temi proposti durante le 8 settimane di gioco.

E oggi il verdetto: tra le pagine del giornale Libertà in edicola potete trovare la classifica definitiva delle 138 classi che hanno raggiunto le posizioni più alte in classifica.

Le classi nelle prime 8 posizioni ottengono un premio di 2.500 crediti ciascuna. Dalla nona posizione fino alla 18ª il premio è di 1.000 crediti. A seguire, dalla posizione numero 19 alla numero 38 comprese, il valore del premio è di 500 crediti.

Nei prossimi giorni le scuole riceveranno la documentazione necessaria per scegliere i premi, secondo il proprio “bottino” di crediti.

Potete ancora trovare il catalogo dei premi su www.liberta.it e vedere gli elaborati dei bambini nella gallery dedicata su Facebook.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà