Duomo preso d’assalto dai turisti durante le festività. Boom dal Centro-Italia

Riflettori puntati sull’arte: museo Kronos, salita alla cupola del Guercino e mostra dedicata a Ludovico Carracci hanno attirato e convinto i visitatori arrivati dal Piacentino, dalle province limitrofe ma anche dal Centro Italia, soprattutto a Natale e Capodanno. Sono migliaia i turisti che durante le festività natalizie hanno scelto la visita alla Cattedrale di Piacenza per un pomeriggio all’insegna di storia e cultura. Soddisfazione per gli accessi del periodo festivo è stata espressa da Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio beni culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio. L’evento “Ludovico Carracci a Piacenza” è arrivato agli sgoccioli: il 6 gennaio sarà l’ultimo giorno per le visite.

