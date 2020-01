“Ciccio perdona… Io no!”, un grande classico di Ciccio e Franco

E’ una commedia italiana la proposta di questa sera, 22 gennaio, di “Scarpette rosse”, il contenitore settimanale di Telelibertà dedicato al cinema del passato: alle 20.15 andrà in onda “Ciccio perdona… Io no!”, un film del 1968 interpretato dalla nota coppia di comici Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Tra gli anni ‘60 e ‘70 i due hanno realizzato insieme più di 100 film, perlopiù parodie di classici famosi, girati in poche settimane, spesso senza una sceneggiatura completa, lasciando ampio spazio all’improvvisazione. In questo caso il rimando è a un film di un’altra coppia comica, Laurel & Hardy, “Fra Diavolo”, del 1933, che racconta la storia di due ladri di cavalli che per caso incrociano la strada di un temibile bandito.

