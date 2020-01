Risultati e commenti: dalle 7.30 edizione speciale del TGL

Risultati, analisi e commenti, con la voce dei protagonisti.

Dalle 7.30 di questa mattina partirà su Telelibertà una serie di edizioni straordinarie del TGL dedicata alle elezioni regionali.

In diretta e in stretta sinergia con il sito www.liberta.it, la redazione della tv dei piacentini aggiornerà sugli ultimi aggiornamenti, ma soprattutto darà voce a vincitori e vinti di queste attesissime consultazioni.

Il tutto, trasmesso in diretta streaming su liberta.it e sulla pagina Facebook di Libertà.

SEGUI LO SPOGLIO IN DIRETTA