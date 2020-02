“Il figlioccio del padrino”, con Franco Franchi stasera su Telelibertà

Questa settimana “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, propone “Il figlioccio del padrino”: primo film di Franco Franchi senza Ciccio Ingrassia, è una pellicola del 1973 diretta da Mariano Laurenti ed è ovviamente una parodia del celeberrimo “Il Padrino” di Francis Ford Coppola.

La storia incrocia amore e omicidi in salsa farsesca, con un Franco Franchi nei panni di un figlioccio di un capomafia italo-americano, seduttore impenitente, che viene inviato dall’America alla Sicilia per diventare un vero “uomo d’onore”. Come di consueto, l’appuntamento è per questa sera alle 20.15.